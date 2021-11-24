Снятие ограничений по заполняемости коммерческих объектов и по времени работы может служить отличным стимулом и поощрением для тех сфер бизнеса, где применяется система QR-кодов. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества и эксперты.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что для бизнеса, который соблюдает все требования, нужно в ответ снять ограничения по заполняемости залов, времени работы, «использовать единые санитарные нормы», а также предоставить поддержку. Он также рекомендует сделать льготные кредиты под 3% годовых невозвратными в случае сохранения занятости, как это предусматривалось предыдущей программой ФОТ 2.0 (в рамках которой кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников).



Президент «Опоры России» Александр Калинин также назвал самой лучшей поддержкой для работающих по QR-кодам предпринимателей снятие в регионах ограничений по времени работы и заполняемости залов. «Если весь персонал вакцинирован, к примеру, в кинотеатре — в контактные зоны если допуск только по QR-кодам, то почему тогда должна быть 50-процентная заполняемость? То же самое касается фитнес-центров. То есть если мы переходим на такие ограничения, то зачем вводить дополнительные? <…> Это хотя бы позволит людям компенсировать падение выручки, работая в нормальном режиме по времени, по заполняемости», — сказал он.

Государство могло бы компенсировать расходы, которые несет бизнес, чтобы наладить систему QR-кодов, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. «Мы оценивали в пятницу, очень плотно общались с регионами: ориентировочная стоимость (объем расходов на проверку бизнесом QR-кодов. — Прим. ТАСС) уже сейчас с программным обеспечением — это 50—60 тысяч рублей. То есть это существенные затраты на то, чтобы поставить человека, который будет проверять все эти QR-коды. Первое, что самое простое и понятное, — это, допустим, субсидия государства», — сказала она. В сумму, помимо зарплаты сотрудника и приобретения ПО, закладывается также закупка оборудования, отметила Дыбова.



Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева также считает важными целевые выплаты для предпринимателей. «Необходимые компенсационные меры — субсидии для арендодателей, которые предоставляют скидку, или «арендные каникулы» фитнес-клубам. Ведь наиболее значимый аспект финансовой нагрузки, упавшей на фитнес-индустрию, — арендные платежи», — сказала она, подчеркнув, что затраты на аренду составляют до 30% от всех расходов фитнес-клуба.

Согласно результатам опроса АОФИ, проведенного среди 250 участников отрасли, 60,4% респондентов не смогли договориться с арендодателем о послаблениях. Успехов в диалоге достигли 39,6% предпринимателей, отметили в пресс-службе ассоциации.

Вводя QR-коды, есть необходимость учитывать специфику некоторых отраслей бизнеса, считают в московском городском отделении «Опоры России». Есть ряд сегментов с низкой социальной контактностью, к примеру автосервисы, автомойки, шиномонтажи, бытовые услуги, в числе которых различные виды ремонтных работ (металлоремонт, ремонт обуви, бытовой техники и др.), услуги химчисток и прачечных, отметили там. Председатель совета московской «Опоры России» Дмитрий Несветов полагает, что не стоит сильно ограничивать доступ жителей к объектам непродовольственной торговли товарами, «которые потенциально можно приравнять к товарам первой необходимости», вроде детских товаров, средств гигиены и зоотоваров.



«Мы будем просить правительство Москвы рассмотреть возможность вывести их и ряд аналогичных бизнесов из-под действия нормативно-правовых актов города Москвы, которые будут определять перечень объектов с обязательным применением QR-кодов», — сказал Несветов, чей комментарий приводит пресс-служба.