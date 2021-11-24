



📰 Задолженность по «детским» алиментам в России на 1 октября превысила 156 млрд рублей, что почти соответствует аналогичному периоду прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые озвучили в ходе круглого стола в Совете Федерации. Сенаторы, в свою очередь, предложили ужесточить существующее законодательство для решения проблемы, а также вновь напомнили о предложении создать в стране специальный алиментный фонд. Всего, по данным на сентябрь 2021 года, в ФССП находилось более 1,3 млн исполнительных производств по взысканию алиментов.

📰 В РФ могут появиться игрушки из переработанного вторсырья, пишут «Известия» . Сейчас действует запрет на его использование при производстве детских товаров. Отрасль не может делать куклы и машинки из переработанных материалов, а международные гиганты вроде Ikea, Lego, Mattel не продают в России часть своих товаров. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров сформировала поправки в технический регламент «О безопасности игрушек». Эти предложения уже изучили эксперты из стран — участниц ЕАЭС, против выступил лишь Минздрав Белоруссии, так как у ведомства нет уверенности в безопасности таких изделий для детей.

📰 В России могут легализовать технологию, позволяющую передавать данные между мобильными устройствами быстрее, чем по Bluetooth, искать потерянные вещи и даже переcылать «по воздуху» ключи от квартир и машин между пользователями, пишут «Известия» . Так, на следующей неделе по заявке Apple Госкомиссия по радиочастотам планирует рассмотреть вопрос о повышении допустимой мощности радиоэлектронных устройств в диапазоне 6 ГГц для использования технологии UWB. Поддерживающие ее чипы инсталлированы в последние модели iPhone. Необходимое повышение мощности на этих частотах согласовали все профведомства.

📰 При сохранении всех факторов поддержки доллар может снизиться к 65—68 рублям, а единая валюта при росте объективных макроэкономических вызовов в еврозоне опустится до диапазона 73—76 рублей, рассказал «Российской газете» топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, отметив, что последний раз «американец» находился у отметки 65 рублей в феврале 2020 года, «европеец» последний раз тестировал курс 73 рубля в марте прошлого года. Кроме того, по словам эксперта, для рубля планомерное повышение ключевой ставки — позитивный сигнал. В 2022 году показатель может увеличиться до 8,5—9,5%, заключил он.



📰 До конца года Минтранс может пересмотреть итоги распределения 9 млрд рублей субсидий по программе развития сети маршрутов в обход Москвы в 2022 году, пишет «Коммерсант» . Новое заседание комиссии и публикация скорректированного приказа Росавиации должны состояться до конца декабря, сообщил источник в ведомстве. Источники называют причиной «беспрецедентного пересмотра» неправильную заявку «Аэрофлота». Теперь остальные готовятся к сокращению выделенных средств, жалуясь, что заминка тормозит планы продаж и «ломает расписание» на 2022 год.

