📰 Задолженность по «детским» алиментам в России на 1 октября превысила 156 млрд рублей, что почти соответствует аналогичному периоду прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые озвучили в ходе круглого стола в Совете Федерации. Сенаторы, в свою очередь, предложили ужесточить существующее законодательство для решения проблемы, а также вновь напомнили о предложении создать в стране специальный алиментный фонд. Всего, по данным на сентябрь 2021 года, в ФССП находилось более 1,3 млн исполнительных производств по взысканию алиментов.
📰 В РФ могут появиться игрушки из переработанного вторсырья, пишут «Известия». Сейчас действует запрет на его использование при производстве детских товаров. Отрасль не может делать куклы и машинки из переработанных материалов, а международные гиганты вроде Ikea, Lego, Mattel не продают в России часть своих товаров. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров сформировала поправки в технический регламент «О безопасности игрушек». Эти предложения уже изучили эксперты из стран — участниц ЕАЭС, против выступил лишь Минздрав Белоруссии, так как у ведомства нет уверенности в безопасности таких изделий для детей.
📰 В России могут легализовать технологию, позволяющую передавать данные между мобильными устройствами быстрее, чем по Bluetooth, искать потерянные вещи и даже переcылать «по воздуху» ключи от квартир и машин между пользователями, пишут «Известия». Так, на следующей неделе по заявке Apple Госкомиссия по радиочастотам планирует рассмотреть вопрос о повышении допустимой мощности радиоэлектронных устройств в диапазоне 6 ГГц для использования технологии UWB. Поддерживающие ее чипы инсталлированы в последние модели iPhone. Необходимое повышение мощности на этих частотах согласовали все профведомства.
📰 При сохранении всех факторов поддержки доллар может снизиться к 65—68 рублям, а единая валюта при росте объективных макроэкономических вызовов в еврозоне опустится до диапазона 73—76 рублей, рассказал «Российской газете» топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, отметив, что последний раз «американец» находился у отметки 65 рублей в феврале 2020 года, «европеец» последний раз тестировал курс 73 рубля в марте прошлого года. Кроме того, по словам эксперта, для рубля планомерное повышение ключевой ставки — позитивный сигнал. В 2022 году показатель может увеличиться до 8,5—9,5%, заключил он.
📰 До конца года Минтранс может пересмотреть итоги распределения 9 млрд рублей субсидий по программе развития сети маршрутов в обход Москвы в 2022 году, пишет «Коммерсант». Новое заседание комиссии и публикация скорректированного приказа Росавиации должны состояться до конца декабря, сообщил источник в ведомстве. Источники называют причиной «беспрецедентного пересмотра» неправильную заявку «Аэрофлота». Теперь остальные готовятся к сокращению выделенных средств, жалуясь, что заминка тормозит планы продаж и «ломает расписание» на 2022 год.
📰 Эксперты ВЭФ дали свой ответ критикам повсеместного внедрения искусственного интеллекта, которые указывают на риски развития этой технологии, пишет «Коммерсант». Доклад расписывает возможные преимущества от глобального использования этой технологии. Его авторы исходят из того, что так называемый сильный искусственный интеллект (способный принимать самостоятельные решения) появится уже в ближайшие десятилетия и сможет заменить человека практически во всех видах трудовой деятельности. По «срединному» прогнозу экспертов, полная автоматизация труда произойдет через 125 лет (отсчет ведется от 2016 года).