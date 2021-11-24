Минфин счел нецелесообразным снижение до 5% ставки налога на прибыль по доходам международных холдинговых компаний (МХК) в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке; льгота предназначалась для резидентов САРов с долей доходов от пассивной деятельности выше 90%, не так много компаний, которым могла бы быть интересна эта льгота, которые соответствуют такому критерию, пишут «Ведомости» , ссылаясь на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

Как пояснила директор налоговой и юридической практики PwC в России Татьяна Шулдык, получаемые дивиденды отделены от других доходов и в общем случае облагаются по ставке 13%, а при соблюдении определенных условий — по ставке 0%. В предложении Минфина до 5% должна была снижаться не только ставка 13% на дивиденды, но и ставка 20% на все остальные доходы. Если изменения не будет, то дивиденды, получаемые МХК, будут облагаться налогом по ставке 13% или 0% при соблюдении определенных условий. Отказ от льготы существенно не скажется на развитии САРов.

Куда важнее для бизнеса другие преференции, которые предусматривает законопроект для МХК: пониженные ставки по получаемым дивидендам, снижение ставки до 10% по дивидендам за рубеж, 10% на проценты и роялти, рассказал партнер. Для холдинговых компаний самое актуальное — это льготы по налогу на прибыль от продажи акций и от поступления дивидендов, именно по этой причине крупные группы и переводили головные организации за рубеж в свое время — для них важно, чтобы была возможность безболезненно реинвестировать полученный доход, не попадая при этом под промежуточное налогообложение, и вывести эти средства без дополнительной налоговой нагрузки за рубеж. Льгота по выводу дивидендов за рубеж будет работать только при условии, что с этой страной заключено соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) — в случае если в СИДН ставка ниже, именно она и будет применяться, считают эксперты.

СМИ: российским компаниям могут разрешить «переселяться» в САРы Основная задача властей в данном случае — соблюсти баланс: с одной стороны, дать право российским компаниям регистрироваться на островах, с другой — не создать рисков потери доходов бюджетной системой.

Кроме расширения льгот в планах Минфина повысить стоимость входного билета в САРы, претенденты на новые льготы должны будут взять на себя повышенные обязательства: инвестировать 300 млн рублей в строительство инфраструктуры в регионе регистрации в течение трех лет, арендовать офис в 100 кв. м и нанять 15 сотрудников. Заявленные требования чрезмерны для холдинговых компаний с пассивной деятельностью — столько не требуется для получения пассивного дохода, считает партнер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Наталья Кузнецова.

Не все компании, рассматривающие возможность переезда в САРы, готовы инвестировать столько в регионы и локально нанимать требуемое число сотрудников. Критерии закона скорее будут готовы выполнить только крупные холдинги, но важна также и сама готовность регионов оперативно обеспечить приезжающие компании офисными площадями и трудовыми ресурсами, отметила партнер EY Марина Белякова.