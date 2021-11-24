Две концессионные компании, объявившие дефолт по своим облигациям, договорились с пенсионными фондами — держателями их бумаг о реструктуризации долга, пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщения должников и определения Арбитражного суда Волгоградской области. Так, «Алор Брокер», «Агана», «Прогрессивные инвестиционные идеи» с одной стороны и «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» с другой стороны заключили мировое соглашение в рамках судебных разбирательств о взыскании с последних задолженности по облигациям.

Концессионные компании объявили дефолты по своим бумагам в конце прошлого года. Речь шла только о дефолте, а не о банкротстве компаний, заявляли ранее «Интерфаксу» в администрации Волгограда, где они оперируют. У компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в обращении находятся по пять выпусков бондов общей остаточной номинальной стоимостью 14,1 млрд рублей. У «Газфонда Пенсионные накопления» в облигации вложены пенсионные накопления и резервы по ним, которыми управляет УК «Агана», у «Газфонда» — пенсионные резервы через ЗПИФ «Электрон», которым управляет УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».

Мировые соглашения коснулись четырех выпусков облигаций «Концессий водоснабжения» и трех выпусков «Концессий теплоснабжения». Общая сумма, которую эти две компании признали в качестве задолженности и обязались по графику произвести выплаты облигационерам, составляет 12,4 млрд рублей. Также эмитенты облигаций должны будут выплатить незначительное превышение над признанным долгом. Оставшиеся выпуски этих компаний также могут подвергнуться реструктуризации. В частности, неделю назад был зарегистрирован иск «Алор Брокера» к «Концессиям теплоснабжения» на 1,7 млрд рублей.

По словам гендиректора компании «Эксперт Бизнес-решения» Павла Митрофанова, концессионные компании смогли достичь мирового соглашения с близкими к ним облигационерами, что может говорить об успешности реструктуризации. Это важно с той точки зрения, что вложения в концессии, которые имеют социальную направленность, несут повышенные риски платежей, незакрытые гарантийным механизмом, которые в данном случае реализовались во время пандемии, отмечает эксперт.