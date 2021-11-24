Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 015,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 2,45% и равнялся 1 703,17 пункта.

Складываются неплохие условия для развития коррекционного отскока, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают коррекционное восстановление этой недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились», — комментирует эксперт.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href="<a rel="nofollow" href="<a rel="nofollow" href=" https:="" music.yandex.ru="" album="" 12313069="" track="" 95546840"=""></a></noindex><noindex><a rel="nofollow" href="https://music.yandex.ru/album/12313069/track/95546..">https://music.yandex.ru/album/12313069/track/95546...</a></noindex>.">https://music.yandex.ru/album/12313069/track/95546...">«Я и другие инвесторы потеряли почти все деньги». Как Наталья Смирнова начала бизнес с провала на Яндекс.Музыке

По мнению аналитика, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить отскок от локальных минимумов ввиду улучшения внешних факторов и отсутствия значимых изменений на геополитическом фоне.

Индексы Мосбиржи и РТС при развитии роста встретятся с психологически значимыми отметками 4 000 и 1 700 пунктов, где могут встретить сопротивление, допускает Кожухова.

