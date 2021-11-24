Провести новогоднюю неделю в турецком Кемере можно за 24,7 тыс. рублей на двоих с питанием «все включено», пишут «Известия» со ссылкой на турагентства. При этом Египет с теплым морем обойдется почти вдвое дороже — минимум 48 тыс. рублей, Дубай — 86 тыс. рублей, а новогодний тур на Шри-Ланку можно купить за 96,5 тыс. рублей.

Между тем дешевые туры на анталийское побережье можно найти и сейчас. Так, новогодняя неделя в отеле «три звезды» в Кемере обойдется двоим туристам в 21,1 тыс. рублей, если ехать без питания. А вот «пятерка» в Анталье будет стоить значительно дороже — 69 тыс. на двоих с питанием «все включено», отметили в Tui.

«Турцию отличает разнообразие круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой и питанием «все включено». Роста цен ни на проживание, ни на перелет сейчас нет — более того, ближе к пиковым новогодним датам могут появиться особенно выгодные предложения от популярных отелей. Турция — единственная страна, где это возможно», — отметили в Tez Tour.

Турбизнес просит продлить отсрочку исполнения обязательств по несостоявшимся турам до 2023 года Представители турбизнеса обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку исполнения туроператорами обязательств по турам, которые не состоялись из-за пандемии, до мая 2023 года. Об этом говорится в коллективном письме ассоциаций, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Ранее замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что отсрочка может быть продлена, в том числе с учетом действующих из-за коронавируса ограничений.

По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, самое популярное зарубежное направление для поездок на Новый год — Египет, он занимает долю примерно в 50% от всех проданных путевок. С 9 ноября из России разрешены чартеры на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, в общей сложности прямые рейсы связывают с Египтом 30 российских городов. Так, Египет возглавил топ новогодних направлений у туроператоров «Интурист», «Tui Россия» и Tez Tour.

«Стоимость недели в Шарм-эш-Шейхе стартует от 48,1 тысячи рублей — во столько обойдется отдых в отеле «три звезды» с питанием «все включено». Это минимальная стоимость за гостиницу в 300—500 метрах от пляжа с вылетом на прямом рейсе — правда, в неудобное время. С вылетом в удобные часы цена будет 55,6 тысячи рублей», — рассказали в «Интуристе».

Несмотря на наличие более бюджетных вариантов, россияне в Египте предпочитают выбирать отели уровня «пять звезд» с питанием «все включено», заметили в пресс-службе Tui. Такой отдых на Новый год обойдется уже минимум в 71 тыс. рублей на двоих. Средняя стоимость новогодней поездки в Египет — 80 тыс. рублей, отметил Мкртчян.

«Египет однозначно останется самым востребованным направлением в период зимних каникул, но количество и разнообразие вариантов размещения с каждым днем стремительно сокращается. Сложности с наличием номеров появились в Египте еще в октябре, они сохраняются и сейчас, а под Новый год станут особенно заметны», — пояснили в пресс-службе Tez Tour.