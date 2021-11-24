Чистая прибыль группы «Тинькофф» по итогам III квартала 2021 года и девяти месяцев составила 16,5 млрд и 46,8 млрд рублей соответственно, увеличившись на 31% и 57% по сравнению с показателями за аналогичные периоды прошлого года (12,6 млрд за III квартал 2020-го и 31,9 млрд за девять месяцев прошлого года). Такие консолидированные финансовые результаты по МСФО представлены в релизе группы.

«Группа успешно завершает еще один квартал: мы получили рекордную квартальную чистую прибыль в размере 16,5 миллиарда рублей, а рентабельность капитала достигла 42,6%. Этому способствовали диверсификация и развитие новых направлений деятельности. Практически все наши направления показали отличные результаты благодаря cross-sale продажам на базе экосистемы «Тинькофф». Общее число наших клиентов превысило 18,5 миллиона и продолжает расти. Банк России включил Тинькофф Банк в список системно значимых кредитных организаций в России, что является знаком качества и признанием роли «Тинькофф» в финансовой системе страны», — комментирует председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Общая выручка группы в III квартале текущего года выросла на 48% к предыдущему году и составила 71,7 млрд рублей (в III квартале 2020-го — 48,3 млрд). Валовый процентный доход увеличился на 39% к предыдущему году, достигнув 42,9 млрд рублей (в III квартале 2020-го — 31 млрд). Такую динамику в группе связывают с ростом кредитного портфеля и клиентской базы и расширением портфеля продуктов.



Чистая маржа в III квартале 2021 года выросла на 38% к предыдущему году и составила 34,9 млрд рублей (в III квартале 2020-го — 25,2 млрд) «преимущественно за счет значительного прироста кредитного портфеля», уточняется в релизе.

Совокупные активы выросли на 28% с конца 2020 года и достигли 1,1 трлн рублей (на 31 декабря 2020-го — 859 млрд).

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца 2020 года и составил 631 млрд рублей (на 31 декабря 2020-го — 447 млрд). Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов вырос на 47%, до 556 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года — 377 млрд).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 8,6% (на 31 декабря 2020-го — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,38.

Объем средств на счетах клиентов группы вырос на 24% с конца 2020 года и достиг 777 млрд рублей (на 31 декабря 2020-го — 627 млрд).

Объем собственных средств группы увеличился на 28% и по состоянию на конец III квартала 2021 года составил 163 млрд рублей (на 31 декабря 2020-го — 127 млрд). На 1 октября 2021 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 11,5%, по нормативу Н1.2 — 11,5%, а по нормативу Н1.1 — 10%.

Руководство группы подтвердило сделанный ранее прогноз на 2021 финансовый год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности и уточнило его на основе уверенной положительной динамики качества активов. Так, сохранились ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года в 60 млрд рублей, прогноз по приросту объема кредитного портфеля в 50%, прогноз по стоимости риска на уровне 5%, а по стоимости фондирования — около 3—4%.