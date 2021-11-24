Для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров могут ввести платеж за трафик в пользу российских операторов связи, пишет «Коммерсант» , уточняя, что мера содержится в финальной версии «дорожной карты» поддержки телеком-отрасли, которую готовит Минцифры. Там считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.

В частности, предлагается создать механизм финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для иностранных ОТТ-компаний (технология передачи видео через Интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

Среди других мер поддержки — снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, инвестиционный налоговый вычет, оптимизация требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой», разработка методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный Интернет», снижение порога для телеком-операторов на применение закона «О защите и поощрении капиталовложений» с 5 млрд до 500 млн рублей. Также в число предложений вошли льготные кредиты и лизинг на приобретение радиоэлектронной продукции операторами, доработка частотного регулирования и ряд других.

В Минэкономики сообщили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». В «Ростелекоме» сказали, что за последние пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз, очередной скачок вызвала пандемия. «Для умощнения и развития сетей (как фиксированных, так и мобильных), в том числе за пределами крупных населенных пунктов, важны системные меры государственной поддержки», — отметили в компании. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский неоднократно предлагал обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства.

В целом логика в предложенных мерах есть, но все упирается в объем финансовой нагрузки на интернет-компании, отметил директор практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилл Морозов: «В результате реализации мер возможно подорожание товаров и услуг в Интернете».

Введение платежа за трафик может быть эффективной мерой поддержки операторов, но в таком случае OTT-компаниям стоит дать преференции помимо возможности работать в России, считает директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ Денис Черноокий. «Иначе многие зарубежные игроки могут просто уйти», — предупреждает он.