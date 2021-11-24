Банк России и Банк Таиланда наметили дальнейшие совместные шаги по организации приема карт платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ по итогам заседания Российско-Таиландской рабочей группы по банковскому и финансовому сотрудничеству.



«Участники заседания наметили дальнейшие совместные шаги по реализации проекта, направленного на организацию приема карт платежной системы «Мир» в инфраструктуре кредитных организаций на территории Королевства Таиланд, проработали пути развития информационного обмена, способствующего повышению операционной надежности и киберустойчивости финансовых организаций двух стран», — указано в сообщении.

Представители центральных банков также обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда.