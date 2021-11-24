Минфин РФ ожидает, что рынок капитала продолжит замещать рынок банковского кредитования в России. Такое мнение высказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров страхового рынка.

«Мы видим, что рынки капитала будут постепенно продолжать замещать банковское кредитование. Поэтому здесь мы видим направление венчурного развития, IPO, долговых инструментов и так далее. Также будет развиваться институт инвестиционных советников, коллективных инвестиций. Это должно прийти на смену так называемой «игре на бирже», когда у нас большинство граждан инвестируют сами, через свои брокерские счета. Это будет скорее тренд в сторону доверительного управления», — сказал он.

Глава департамента Минфина также отметил, что на российский рынок приходят и продолжат приходить инвесторы и эмитенты из других стран. «В этой связи хочу отметить, что конкуренция на рынке ценных бумаг будет повышаться. Мы будем допускать скоро иностранные ETF (exchange-traded funds, торгуемые на бирже фонды. — Прим. ред.). Это по сути означает, что российские управляющие компании будут конкурировать с иностранными УК. Мы точно увидим давление на маржинальность, и в этой связи это будет тестом для всего финансового рынка», — подчеркнул он.