Банк России установил официальные курсы валют на 25 ноября.
Курс доллара снизился на 46,01 копейки, составив 74,3726 рубля (74,8327 рубля на 24 ноября). Курс евро снижен на 53,24 копейки, до 83,6394 рубля (84,1718 рубля на 24 ноября).
На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,67 рубля (плюс 40 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,7 рубля (плюс 20 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,11—74,74 рубля за доллар и 83,32—84 рубля за евро.