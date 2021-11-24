Депутаты Госдумы на заседании в среду, 24 ноября, приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав потребителей и их персональных данных. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей».

В частности, устанавливается запрет для продавца (или исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, а также перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей.

Предусматривается также запрет на понуждение потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа в совершении сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством и не связано с совершением сделки.

Как отмечают авторы инициативы, она разработана для пресечения недобросовестного поведения на потребительском рынке, в том числе выражающегося в принудительном или необоснованном сборе персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением или исполнением договора.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.