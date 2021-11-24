Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 24 ноября, приняли постановления о назначении Ольги Скоробогатовой и Ольги Поляковой на должности членов совета директоров Центрального банка РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент РФ вносит кандидатуры на рассмотрение Госдумы, а Дума назначает их на должности членов совета директоров и председателя ЦБ.

Также в ходе обсуждения спикер Госдумы предложил обсудить процедуру санации банков с Агентством по страхованию вкладов.



«Может быть, нам вынести на обсуждение и заслушать Агентство по страхованию вкладов: а что у нас происходит, когда банк попадает под санацию?» — сказал он.

«Как выстроены отношения с должниками, с кредиторами, какой период ожидания у людей, на что можно надеяться? Людям должно быть понятно, как система устроена. К нам эти вопросы приходят в большом количестве», — отметил Володин.