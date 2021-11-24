Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию своего мобильного приложения «БСПБ 2021», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в обновленной версии появилась возможность простого входа в новое приложение, если у клиента есть старое, с помощью биометрии или короткого кода, при этом пользователям не придется вводить пароль. Кроме того, в текущем релизе уже есть сервисы переводов me2me от Системы быстрых платежей, а также функционал подписок, автоплатежей и автопереводов.

Сервис подписок и автоплатежей предполагает возможность подписаться на перечень вендоров, которые присылают счет на оплату услуг с точной суммой за период. Когда счет приходит, банк присылает уведомление, и клиент может совершить оплату в один клик, ничего не заполняя. Также можно установить автооплату счета в нужный день, чтобы со счета автоматически происходило списание средств в адрес поставщика услуг, физического лица или организации.

Отмечается, что в новом «БСПБ 2021» подписки, автоплатежи и автопереводы переехали с отдельной закладки на страницу платежей и переводов, чтобы все платежные инструменты были на одной странице. В автопереводе теперь можно изменить счет оплаты без необходимости заново создавать регулярный перевод.

По словам директора по развитию диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Константина Сметанина, сегодня каждый пятый активный клиент банка имеет настроенный автоперевод, а каждый двадцатый — подписку на ЖКУ. «В ближайшее время мы планируем внедрить в новое приложение функционал, относящийся к программам лояльности. В целом к 2022 году новое мобильное приложение перегонит старое по функциям», — отметил он.

Старый мобильный банк остается доступным до конца 2021 года.