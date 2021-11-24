Цифровая платформа для повышения финансовой грамотности молодежи будет запущена в России. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе VII Ежегодной международной научно-практической конференции «Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».

В рамках конференции руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил для повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую платформу «Содружество», которая станет единым образовательным пространством и расширит для молодых людей доступ к знаниям, даст возможность для самоподготовки и самореализации.

«Считаю создание платформы правильной и своевременной инициативной. Это одно из важнейших решений конференции. Для скорейшего запуска платформы правительство совместно с Росфинмониторингом, Центральным банком, системообразующими банками и другими заинтересованными сторонами в ближайшее время на площадке координационного центра проведет установочное совещание», — сказал Чернышенко.

Он также напомнил, что цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей, определенных президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что параллельно с созданием новых удобных сервисов для граждан и бизнеса, необходимо отслеживать риски и работать на предупреждение кибератак.

«Наша задача — обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз. Сегодня именно наука и новейшие технологии стоят на страже личных данных, защищают от киберугроз и решают вопросы финансовой безопасности. Разработка надежных информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость глобальной и национальной финансовых систем. В центре внимания финансовая безопасность личности — в условиях глобализации и цифровизации. Необходимо учить молодое поколение азам финансовой грамотности», — отметил Чернышенко.