Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил праздничную акцию «Выиграй 555 тыс. рублей за оформление кредита от 5,5% годовых», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С 24 ноября по 31 декабря каждый, кто оформит потребительский кредит на сумму от 100 тыс. рублей, автоматически становится участником акции и может получить от банка крупный приз», — говорится в релизе.

Каждые семь дней до самого Нового года среди клиентов будет определяться призер, которому достанется 55 тыс. рублей. Сразу после новогодних праздников в АТБ обещают определить главного призера, который получит 555 тыс. рублей.

«Вы сами распоряжаетесь этими деньгами: можно погасить кредит, а можно порадовать себя и близких новогодними подарками», — уточнили в банке.

В сообщении отмечается, что ставки от 5,5% распространяются также на рефинансирование кредитов сторонних банков, лимит до 15 млн рублей со сроком кредитования до 120 месяцев.