Управление Росреестра по Москве за десять месяцев 2021 года приняло 531 250 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе. Это на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года, а при сопоставлении данных с январем — октябрем 2019 года фиксируется двукратный рост (плюс 106%).

Отмечается, что число поступивших в октябре электронных заявлений составило 58 017, что на 10% превысило показатель сентября (52 590). По отношению к десятому месяцу прошлого года произошло увеличение на 13% (51 154), а к октябрю 2019-го — на 110% (27 568).

«За три квартала текущего года мы приняли больше заявлений, чем за весь прошлый год, по итогам октября разница уже составила 15%. И мы считаем, что объем обращений онлайн будет увеличиваться, так как в рамках комплексной программы цифровой трансформации ведомства и сформированного проекта «Стоп-бумага» запланирован полный переход на электронный документооборот», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Законопроект о переходе на электронное взаимодействие между Росреестром и многофункциональными центрами (МФЦ) при кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость планируется принять в 2022 году. Ранее глава ведомства Олег Скуфинский сообщил, что полный отказ от бумажного документооборота планируется произвести к 2024 году.