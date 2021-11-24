Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства.

«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <…> использовать эти деньги в рамках этой программы [«Пушкинская карта»] еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — сказал Путин, чьи слова приводит ТАСС, на совещании с членами правительства.

Президент напомнил, что Союз кинематографистов и Министерство культуры обращаются с просьбами поддержать их материально. «Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», — указал Путин.

Со своей стороны премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что это «очень хорошая идея», которая «дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов». Он напомнил, что в 2020 году сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей, кинотеатры получали гранты на выплату зарплат в размере одного МРОТ, налоговые отсрочки, а также участвовали в программе «ФОТ 2.0», по которой около 200 компаний получили займы на сумму порядка 400 млн рублей. Мишустин добавил, что в настоящий момент действует программа «ФОТ 3.0», а в рамках специальной программы Минкультуры, запущенной в 2020 году, дополнительную поддержку получили еще 650 организаций, занимающихся производством и показом российского кино, на общую сумму порядка 2 млрд рублей.

«Возвращаясь к вашему предложению — думаю, это позволит еще больше оказать поддержку отечественному кинематографу, кинотеатрам. Такая идея сегодня технически осуществима», — подытожил Мишустин. «Договорились, так и сделаем, но речь должна идти только о фильмах отечественного производства», — подчеркнул Путин.

Премьер также рассказал о ходе реализации программы «Пушкинская карта». По его словам, по всей стране к ней подключилось множество учреждений культуры, которые провели свыше 24 тыс. мероприятий. Регионами — лидерами продаж билетов по «Пушкинской карте» стали Москва, Татарстан, Волгоградская и Новосибирская области. Среди учреждений в топ-пятерку вошли Третьяковская галерея, Новосибирский театр оперы и балета, Мариинский театр, Тюменское театральное объединение и Государственный Эрмитаж.



Мишустин уточнил, что номинал «Пушкинской карты» в текущем году составляет 3 тыс. рублей, а с 1 января — 5 тыс. рублей. На 2021 год на эту программу было заложено 3,4 млрд рублей, около 1 млрд истрачено, то есть существует определенный профицит. По оценке председателя правительства, такой подход к поддержке сферы культуры является принципиально новым и позволяет совершенствовать политику в этой области.