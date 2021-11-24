Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,25% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 950,56 пункта. Индекс РТС понизился на 0,11% — до отметки 1 660,59.

Бумаги Мосбиржи потеряли в цене 3,86%, «Полюса» — 3,46%, СберБанка — 1,91%, «Газпрома» — 1,87%, «Норникеля» — 0,88%, «Магнита» — 0,85%, МТС — 0,68%, Mail.ru — 0,37%, «Яндекса» — 0,31%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,13%.



«На рынок оказывал влияние умеренно негативный внешний фон и сохранение неопределенности в геополитическом вопросе. Минор в нефти, который вновь видно к вечеру, также не позволил индексам оставаться в плюсе», — рассуждает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



«Сегодня индекс Мосбиржи пытался развить коррекционный отскок и выйти выше отметки 4 000 пунктов, однако к середине торговой сессии на рынке вновь возобладали коррекционные настроения из-за давления со стороны акций «Газпрома» <…> и «Сбера» <…> ввиду сохраняющихся опасений инвесторов касательно геополитических рисков. Ухудшение настроений на мировых рынках и дальнейшее укрепление доллара после публикации блока данных по США также способствовали поддержанию негативных настроений на рынке», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

«По нашим оценкам, отечественный фондовый рынок завтра перейдет к консолидации в диапазоне 3 900—4 000 пунктов с возможным стремлением к его верхней границе на фоне снижения торговой активности глобальных инвесторов из-за выходного дня на фондовом рынке США. В ближайшие дни поддержка индексу может прийти от металлургов — мы ждем, что этот сегмент может выглядеть лучше рынка ввиду стабильных цен на металлы, а также слабости рубля», — прогнозирует эксперт.



«На мировых фондовых биржах в среду преобладал сдержанный пессимизм, который негативно сказался в том числе на российских активах. Блок макроэкономической статистики по США в целом указал на продолжение восстановления крупнейшей экономики мира в условиях разгара инфляции до пика за последние три десятилетия, что спровоцировало некоторую нервозность на рынках перед Днем благодарения. Российские индексы пока не подтверждают настрой на краткосрочный рост, но в то же время и сильных сигналов в пользу развития падения пока также не поступает. Тон торгам задают динамика нефтяных цен, геополитический фон и корпоративные истории», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что «если бы не открытый геополитический вопрос, участники торгов нашли бы повод для покупок, поскольку предыдущей волны продаж хватило, чтобы сбить перекупленность с индексов и активов».

