Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,96 рубля, что на 69 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 83,94 рубля (плюс 44 копейки).



В ходе торгов было проведено около 50,8 тыс. сделок с долларом на 3,2 млрд долларов и 6 тыс. сделок с евро на 400 млн евро. Курсовые диапазоны с начала торгов составили 74,11—75 рублей за доллар и 83,32—84 рубля за евро.

«В среду, 24 ноября, на старте торгов курс рубля попробовал консолидироваться, но из-за сохранения умеренного внешнего давления ушел в минус. Минфин РФ отменил на среду традиционный аукцион по размещению ОФЗ из-за высокой биржевой волатильности. Фактор нефти также оказывал влияние на поведение курса рубля: фьючерсы на нефть марки Brent в течение дня перешли к ограниченному снижению и балансировали в пределах 81—83 долларов за баррель», — отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев в комментарии, распространенном незадолго до окончания сессии.

