Банк России планирует рассмотреть возможность не брать комиссию с банковского клиента, если он переводит деньги самому себе в другой банк через Систему быстрых платежей. Как передает «Интерфакс», об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит [деньги] сам себе в другой банк», — сказала она.



«Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить онлайн», — пояснила Скоробогатова.