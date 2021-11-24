Сохранение высоких темпов роста заработной платы для работников бюджетной сферы требует дополнительных ресурсов. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«При прогнозировании фонда оплаты труда, который был заложен в бюджет, использовался темп роста заработной платы в экономике на уровне 5,8%, а фактический уровень, сложившийся на данный момент, уже соответствует уровню 9,3%. То есть рост заработной платы в экономике осуществляется более высокими темпами, чем планировалось для бюджетников. Для сохранения соотношения, соответственно, требуются дополнительные ресурсы», — сказал он.



Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты работникам бюджетной сферы.