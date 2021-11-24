Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил
Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. рублей применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму, — избыточная нагрузка для банков. Банк России предлагал поднять порог до 1 млн рублей еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но отклонил Росфинмониторинг.
Повышение порога информирования обсуждалось, но служба по-прежнему не разделяет позицию ЦБ, сказал представитель Росфинмониторинга. По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит «в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».
В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю. «Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций», — пояснил представитель службы.
По оценкам ЦБ, объем незаконного обналичивания денег в России за девять месяцев этого года сократился почти вдвое, до 21 млрд рублей. Объем вывода средств за рубеж за тот же период составил 31 млрд рублей, уменьшившись на 6,1% год к году.