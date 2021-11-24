Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. рублей нецелесообразно, заявил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба, осуществляющая надзор за соблюдением антиотмывочного законодательства, прокомментировала новую инициативу Центробанка: глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проводить проверку на риски отмывания или обналичивания денег.

Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. рублей применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму, — избыточная нагрузка для банков. Банк России предлагал поднять порог до 1 млн рублей еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но отклонил Росфинмониторинг.

Повышение порога информирования обсуждалось, но служба по-прежнему не разделяет позицию ЦБ, сказал представитель Росфинмониторинга. По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит «в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю. «Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций», — пояснил представитель службы.



По оценкам ЦБ, объем незаконного обналичивания денег в России за девять месяцев этого года сократился почти вдвое, до 21 млрд рублей. Объем вывода средств за рубеж за тот же период составил 31 млрд рублей, уменьшившись на 6,1% год к году.