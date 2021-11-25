Рубль укрепляется к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,735 рубля, что на 25,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,8075 рубля (минус 13,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,645—74,925 рубля за доллар и 83,71—83,95 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.