Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, оно окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«По инфляции. Вы видите, насколько все нестабильно, ослабление курса последних дней, которое фундаментальных причин по большому счету не имеет никаких, но тем не менее произошло — на слухах, на событиях в развивающихся странах, Турции сейчас добавился фактор. Явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать», — сказал Решетников на брифинге в среду.

«Курс будет слабее, и мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции, с одной стороны, а с другой стороны — в разгоне услуг. Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции — импортируемая инфляция никуда не девается», — добавил министр.

За неделю рубль ощутимо упал в цене против доллара, который в итоге превысил ключевой уровень 75 рублей и обновил максимум с июля, дотянувшись до 75,29 рубля. Всего же с уровней закрытия прошлой среды доллар прибавил около 2,8 рубля (3,8%).

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Однако, как сказал Решетников в ходе общения с журналистами в среду, теперь министерство не исключает, что инфляция в России в 2021 году может оказаться выше 7,4%.