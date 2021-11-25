Госдума приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить у правительства и ЦБ информацию о законодательных мерах, которые необходимо принять для урегулирования ситуации на рынке банковских вкладов. Документ был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым и председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Как сообщил Аксаков, по поручению председателя Госдумы была создана рабочая группа, которую возглавил Гордеев.

«Эта группа провела заседание с представителями Банка России и Министерства финансов и определила ряд проблем на рынке вкладов, в том числе тенденцию к монополизации рынка вкладов, введение в заблуждение вкладчиков, навязывание дополнительных услуг, заградительные тарифы при переводе средств с одного вклада на другой вклад в другом банке, ну и ряд других вопросов, которые необходимо урегулировать, в том числе с помощью законодательства и нормативных документов», — сказал он.

В этой связи, по словам Аксакова, принятый документ предусматривает поручение комитету «запросить у правительства и ЦБ информацию о необходимых законодательных и нормативных изменениях, которые необходимы для решения этих проблем».