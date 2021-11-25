Объединение «Опора России» обратилось к Минфину с просьбой выделить дополнительные 100 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку непродовольственной розницы, ТЦ и ТРЦ, пишут «Известия» .

В письме президента «Опоры России» Александра Калинина на имя министра финансов Антона Силуанова сообщается, что возникла необходимость поддержать розничные магазины. Согласно подсчетам бизнес-сообщества, в региональные бюджеты нужно выделить в общей сумме 100 млрд рублей. Несмотря на признание отрасли пострадавшей от коронакризиса, значимой поддержки торговые центры так и не получили. Причина, по мнению руководителя бизнес-объединения, — в выпадающих доходах региональных бюджетов.

Калинин подчеркнул, что в 2020 году на восстановление других сфер деятельности малого и среднего бизнеса было выделено свыше 300 млрд рублей. Но из-за новых ограничений, которые вводятся в разных регионах (QR-коды, режим самоизоляции для непривитых и т. д.), торговые центры страдают от падения клиентопотока. Следовательно, возникла необходимость новых ощутимых мер поддержки. По оценке бизнес-сообщества, эффективной мерой поддержки станут как прямые финансовые вливания, так и налоговые послабления.

Бизнес предложил снимать различные ограничения с компаний за работу с QR-кодами Снятие ограничений по заполняемости коммерческих объектов и по времени работы может служить отличным стимулом и поощрением для тех сфер бизнеса, где применяется система QR-кодов. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества и эксперты.

Ранее в ноябре были введены дополнительные меры помощи бизнесу из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. На каждого работника выделят субсидию в размере одного МРОТа, а также возобновят программу кредитования пострадавших сфер ФОТ 3.0 — это выдача кредита, который можно не возвращать при соблюдении определенных условий, в частности сохранения штата сотрудников.

По оценке вице-премьера РФ Андрея Белоусова, после введения QR-кодов для предприятий в сфере развлечений, культуры и общепита выручка упала на 25—30%, судя по кассовым оборотам. Экономические потери по России оцениваются в 4 млрд рублей в день.

Однако, по мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, вероятность согласования запрашиваемой помощи мала. «Ограничительных мер для непродовольственной розницы не вводится, а значит, и меры поддержки не столь актуальны. Задача такой просьбы — подать сигнал об отчаянном положении, в котором оказался офлайн-бизнес», — полагает эксперт.

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий позитивно оценивает предложение «Опоры России», отмечая, что непродовольственная розница и торгово-развлекательные центры наиболее сильно пострадали от ковидных ограничений. Эксперт подчеркнул, что речь прежде всего идет о регионах, экономика которых снова под угрозой.