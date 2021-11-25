Российские ретейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года — «черной пятницы — 2021», рассказали РИА Новости в торговых компаниях. В России «черная пятница» проводится уже в девятый раз. Традиционно в распродаже примут участие сотни российских сетей, магазинов и онлайн-площадок, предложения о продаже товаров со скидками можно найти и на специальных площадках-агрегаторах.



Некоторые ретейлеры начали или начинают распродажи раньше пятницы. В Wildberries рассказали, что в первые дни распродажи, 22—23 ноября, покупатели оформили на онлайн-платформе в три раза больше заказов по сравнению с аналогичным днем год назад. Общая сумма заказов выросла в 2,8 раза.



«Больше всего в штуках покупатели заказали платьев, футболок, книг, брюк, шапок, ботинок, кремов, гирлянд, чехлов для телефонов и чая. Мы отмечаем, что в этом году «черная пятница» привлекает все больше участников. Уже в первый день распродажи в ней приняло участие значительно больше продавцов, чем в «Дне шопинга», — добавили в Wildberries.

В Ozon также отметили, что россияне активно готовятся к «черной пятнице». На площадке распродажа пройдет с 26 по 28 ноября, для premium-клиентов также планируется presale 25 ноября. За несколько дней пользователи площадки положили в корзину акционные товары более миллиона раз в ожидании начала распродажи. «Мы ожидаем в акции еще большего ажиотажа, чем на распродаже «11.11», когда за один день количество заказов на площадке выросло почти в шесть раз, а оборот — почти в пять раз», — указали в Ozon.

«Чаще всего в корзину попадают товары для красоты и здоровья и товары личной гигиены — маски для лица, витамин D, щетки для сухого массажа и детские подгузники. Также клиенты готовятся купить самые популярные позиции распродажи: конструктор Lego, наборы кастрюль, смартфоны и ноутбуки с наиболее глубокими скидками попали в корзины более 150 тысяч раз», — рассказали в маркетплейсе.

Кроме таких традиционных категорий, как бытовая техника и электроника, одежда, книги, на распродаже можно будет найти и не совсем привычные для распродаж товары. В виноторговой компании Fort отметили, что некоторые винные магазины в Москве были вынуждены закрыться на период ограничений из-за коронавируса в начале ноября, что привело к снижению выручки.

«Участие в акции распродаж «черная пятница» не является для сектора традиционным, но в этом году такое участие позволит винотекам увеличить оборот и компенсировать потери начала месяца. Fort ожидает рост оборота в своих магазинах в «черную пятницу» на 20—25%», — сообщили в компании.