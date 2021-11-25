Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 2—3 ноября вновь отметила риски высокой инфляции, некоторые участники заседания при этом высказались за ускорение сворачивания выкупа активов с рынка, говорится в обнародованном 24 ноября протоколе заседания.

«Некоторые участники предпочли бы ускорить темпы сокращения (выкупа активов. — Прим. ред.), что привело бы к более раннему завершению выкупа», — сообщается в протоколе. Вместе с этим участники заседания отметили, что начало сворачивания выкупа не является прямым сигналом к корректировке ставки, подчеркнув, что критерии к повышению ставки более строгие, чем критерии к началу замедления выкупа активов с рынка.

Различные участники указали на то, что комитет должен быть готов скорректировать темпы выкупа активов и повысить ставки раньше, чем ожидается сейчас, если инфляция продолжит оставаться высокой и превышать целевые уровни, говорится в документе.

Высокий уровень инфляции участники заседания объяснили в значительной степени временными факторами, но заключили при этом, что инфляционное давление может ослабевать дольше, чем предполагалось ранее, говорится в документе. Вместе с этим участники продолжают ожидать, что уровень инфляции заметно снизится в 2022 году на фоне уменьшения дисбаланса между спросом и предложением, сказано в протоколе.

В документе отмечается, что, по имеющимся на момент заседания данным, рост ВВП США заметно замедлился в III квартале после активного роста в первом полугодии. Условия на рынке труда продолжили улучшаться в сентябре, хотя рост занятости был слабее, чем в последние месяцы, говорится в протоколе. Рост экономической активности также заметно замедлился в III квартале по сравнению с первым полугодием.

ФРС по итогам заседания 2—3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0—0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка — в текущем месяце до 105 млрд долларов со 120 млрд, в декабре — до 90 млрд. Следующее заседание запланировано на 14—15 декабря.