Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы преимущественно крупного отечественного бизнеса, оценил риски для российских компаний и бюджета от присоединения к глобальной налоговой реформе, пишет РБК . Она угрожает льготным проинвестиционным налоговым режимам в стране, заключили в РСПП.

Реформа была запущена летом 2021 года и предусматривает, в частности, введение минимального эффективного налога на глобальные прибыли транснациональных компаний в размере 15% с 2023 года. Обложение прибыли новым единым налогом в 15% затронет большинство крупных российских корпораций, отметил источник, близкий к РСПП, поскольку налог будет применяться к группам с выручкой от 750 млн евро (например, у НЛМК выручка в 2020 году превысила 9 млрд долларов, у Evraz — составила почти 9,8 млрд долларов и т. д.).

Россия с самого начала присоединилась к планам глобальной налоговой реформы и сейчас находится среди 137 подписантов этого плана. Комитет РСПП по налоговым рискам под председательством бенефициара НЛМК Владимира Лисина анализировал в том числе возможность отказа России от участия в реформе, но пришел к выводу, что это будет бессмысленно. «Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия (в том числе на уровне зарубежных холдингов). Таким образом, РФ не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — говорится в проекте позиции налогового комитета по итогам анализа.

В числе ключевых рисков, которые беспокоят российский бизнес, в РСПП называют тот факт, что реформа угрожает существующим льготным налоговым режимам в России, таким как СПИК (специальные инвестиционные контракты) или ОЭЗ (режим особых экономических зон). Эта угроза не прямая: как указывают специалисты Deloitte, глобальный минимальный налог сам по себе не запрещает налоговые льготы, предоставляемые по праву домашней страны. Однако, согласно предлагаемым правилам ОЭСР/G20, если в стране нахождения материнской компании (например, в России) прибыль эффективно облагается по ставке ниже 15%, то другие юрисдикции присутствия группы смогут добрать недоплаченный дома налог. В этом случае российские налоговые льготы будут фактически сокращены (если базовая ставка налога на прибыль до применения льгот превышала 15%) или вовсе нивелированы.

«Возможно, что определенные налоговые льготы будут отменены юрисдикциями», поскольку они частично утратят смысл, считают эксперты Deloitte. Льготные режимы налогообложения со ставками налога менее 15% могут быть отменены в принципе, что ставит под угрозу инвестиционные проекты, невозможные к осуществлению без господдержки, предупреждают в комитете РСПП по налогам. В 2021 году общий объем «налоговых расходов» (выпадающих доходов бюджетной системы из-за налоговых льгот), по оценке Минфина России, превысил 6,6 трлн рублей, хотя конкретно по налогу на прибыль такие льготы составляют только 232 млрд рублей. Если какие-то из льготных режимов будут ликвидированы из-за реформы ОЭСР, государству, возможно, придется готовить альтернативные механизмы господдержки инвестиций (например, субсидии), отметили в РСПП. В противном случае «негативным последствием для государства может стать срыв инвестиционных проектов, новая волна недоверия инвесторов к стабильности инвестиционного климата».