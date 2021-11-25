Примерно 200 тыс. россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиардов рублей, а сейчас — 7 миллиардов. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. И примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что ситуация может негативно повлиять на рынок. По словам Ломидзе, одной из причин является несравнимое с допандемийным временем количество открытых для россиян стран. «Это 15—20% от того ассортимента, который предлагался туристам в 2019 году», — пояснила глава АТОР.

«За эти полтора года более 70% обязательств были выполнены в той или иной степени: либо деньгами, либо турами. Осталось порядка 28—30%, и сейчас критически важно, чтобы они не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость всем туристам... Если постановление не будет продлено, рынок остановится», — заключила она.

Ростуризм попросил власти Египта решить проблему с очередями в аэропортах.

Напомним, в прошлом году правительство приняло постановление № 1073. Документ дает возможность получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался, ему должны вернуть средства до конца 2021 года. Ранее представители туротрасли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся путевкам до мая 2023 года.