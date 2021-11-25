Привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам предложили выдавать QR-коды, пишут «Известия» со ссылкой на поправки к правительственным законопроектам, которые подготовили к внесению в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

Как сообщил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, либерал-демократы подготовили свои поправки к правительственным законопроектам о QR-кодах. Оба документа были внесены в парламент Кабмином 12 ноября, они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код. Плюс мы предлагаем поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды. Им необходимо дать возможность вакцинироваться», — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.

В Думе допустили рассмотрение законопроекта о QR-кодах в декабре Законопроект о введении QR-кодов в России депутаты Госдумы могут рассмотреть уже в декабре, заявил заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Предложения ЛДПР отчасти разделяют в КПРФ, где изначально выступили против законопроектов, однако теперь намерены провести на эту тему специальные парламентские слушания. «На 8 декабря фракцией запланировано проведение соответствующих слушаний. Там мы определим свою окончательную позицию, но, конечно, поправки готовятся. В них речь идет о том, чтобы QR-коды были стимулом для граждан. Также мы будем решать вопрос о тех, кто неофициально переболел, имеет антитела, но не может получить QR-код», — сообщил член фракции, зампред комитета Госдумы по здравоохранению Алексей Куринный.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов рассказал, что пока партия по этим законопроектам готовит вопросы правительству. «Может быть, авторы законопроектов после общения с фракциями изменят свою позицию. Конечно, вопросы по получению QR-кодов есть — в том числе для граждан, которые не могут прививаться по различным уважительным причинам», — пояснил парламентарий.

Еще одно предложение — сделать бесплатными для населения экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус. Если граждане получают госуслуги, за это должно платить государство; если тест требуется по работе, то оплата должна производиться за счет работодателя; если же речь идет о развлечениях (театры, кино, рестораны), платить придется бизнесу, добавил Олег Нилов.