Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. В частности, дать годовую отсрочку по уплате всех налогов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

«Предложено <…> предоставить отсрочку по уплате всех видов налогов для пострадавших предприятий сроком на 12 месяцев без предоставления обеспечения (банковской гарантии); рекомендовать субъектам РФ продлить на год срок всех непогашенных займов, кредитов или ссуд, выданных за счет бюджетных средств бизнесу пострадавших отраслей», — прокомментировали в пресс-службе обращение.

Также Титов попросил изменить принцип кредитной программы ФОТ 3.0 (кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых) на невозвратный при выполнении условий по сохранению штата, снять ограничение на участие в программе в части необходимости быть получателем кредита по предыдущей программе ФОТ 2.0.

Среди других предложений — увеличить максимальный период предоставления дополнительных субсидий в размере МРОТ до восьми недель; расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включенные в реестр малых и средних предприятий; выплачивать субсидии в размере МРОТ с учетом районных коэффициентов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

Бизнес-омбудсмен просит «рекомендовать Банку России по аналогии с решениями, принятыми в 2020 году, предоставить возможность кредитным и микрофинансовым организациям принимать решение о неухудшении оценки финансового положения предприятия, попавшего под ограничения (для целей формирования резервов под потери)». Кроме того, он выступает за увеличение сроков предоставления микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, до трех — пяти лет (сейчас — два года).

Помимо этого, Титов предложил «освободить пострадавшие предприятия от уплаты 100% арендных платежей по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, муниципального образования (в последних двух случаях — рекомендовать субъектам принять такие решения)»; «отложить утверждение результатов очередной государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, оставив ее на предыдущем уровне»; «установить мораторий на отключение потребления отопления, электричества, газа и воды, если просрочка предприятия по оплате наступила во время действия ограничения».

По данным Титова, в пострадавших отраслях занято не менее 3 млн человек. Согласно данным опросов, проведенных институтом бизнес-омбудсмена, «35—45% таких предприятий в случае длительного продления ограничений будут частично или полностью сокращать сотрудников, что вызовет негативные социальные последствия». А уже принятые меры поддержки (субсидии на заработную плату в размере МРОТ и кредиты под 3% годовых), по мнению уполномоченного, «компенсируют лишь потери нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года».

