📰 Крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен до 15% в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на ведущих игроков рынка: «Шоколадницу», «Блэк Стар бургер» и другие. О том, что цены, вероятно, вырастут, рассказали также в Novikov Group (рестораны «Магадан», «Большой», «Сыроварня» и другие) и Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ»). Рестораторы говорят, что на эту меру их подталкивает подорожание продуктов и логистических услуг. Компании уже отказываются от некоторых блюд из-за высокой стоимости продуктов и планируют переходить на более мелкий формат ресторанов.

📰 В 2021 году торговля ожидает увеличения оборота вдвое по итогам «черной пятницы», которая пройдет в России с 25 по 28 ноября, по сравнению с прошлогодним мероприятием, пишут «Известия» со ссылкой на заявление президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова. Он напомнил, что в 2020 году россияне купили товаров со скидками почти на 40 млрд рублей — на 80% больше показателя 2019 года. В этом сезоне в распродаже участвует около 300 тыс. поставщиков, в то время как в 2020 году их было 200 тыс. Как обычно, компании представят товары со скидками, максимальный дисконт составит 95%.

📰 Бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья для сдерживания цен на стройматериалы, пишут «Известия» . С такой инициативой в правительство в ближайшее время обратится Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В организации считают, что стоит ввести пошлины на экспорт шпона и запретить вывоз кряжа, из которых изготавливают фанеру. За последний год продажи этого материала за рубеж выросли почти на 200%, что привело к дефициту на внутреннем рынке и подорожанию в 2,5 раза, указали в АМДПР.

📰 Российские горнолыжные курорты на новогодние праздники подняли цены до 50% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Особенно выросли цены в Красной Поляне: сутки в скромном отеле обойдутся в 8 тыс. рублей и больше, в «пятерке» — в 40 тыс. рублей, отметили турагенты. Менее популярные курорты так же подорожали — там стоимость размещения в отелях выросла на 35%. Причина — в отсутствии конкуренции: россиянам недоступны Альпы, а достаточного разнообразия горнолыжных курортов внутри страны нет, отметили эксперты.

📰 Декарбонизация и переход к возобновляемым источникам энергии увеличат волатильность и частоту колебаний энергоцен и стоимость хеджирования потерь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение экономистов из MIT и The Brattle Group, которые на модели энергореформы Техаса до 2050 года исследовали последствия энергоперехода и констатируют необходимость пересмотра привычных тарифных схем. Речь идет о выделении из тарифов отдельных сервисных и инвестиционных платежей с передачей управления потреблением энергокомпаниям и о новой форме перекрестного субсидирования.

📰 Выручка 20 крупнейших российских инвестиционных компаний от оказания услуг на финансовом рынке за три квартала 2021 года увеличилась на 36%, почти до 41 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на их отчетности. Объем доходов по самой крупной статье — брокерским услугам — вырос чуть меньше, на 31,8%. Более заметно повышалась выручка от депозитарной (в шесть раз) и маркетмейкерской (57%) деятельности, а также от агентских услуг (44%). По мнению экспертов, в следующем году рост доходов брокеров будет зависеть от стабильности рынка и отсутствия дефолтов.



📰 Производителям электроэнергии могут запретить менять ценовые заявки на торгах электроэнергией в ночные часы, что сейчас позволяет повышать оптовые цены, пишет «Коммерсант» . Замминистра энергетики Павел Сниккарс вынес вопрос на заседание набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 25 ноября, рассказали источники и подтвердили в Минэнерго и в «Совете рынка». Министерство предлагает полностью отменить механизм корректировки заявок с 1 февраля 2022 года. Бизнес ожидает снижения общего платежа за электроэнергию до 40 млрд рублей в год, а генераторы инициативу критикуют.

📰 Переход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) определит новый уклад жизни и экономики, на рынке труда возникнут новые профессии, изменится энергетический баланс, появятся новые товары для мировой торговли, рассказал «Российской газете» ректор Российского экономического университета имени Плеханова Иван Лобанов. По его мнению, эти изменения дают России хорошие шансы для развития, однако если сейчас проигнорировать тенденцию, то в будущем следующим поколениям придется прикладывать огромные усилия, чтобы наверстать упущенное, отметил Лобанов.

