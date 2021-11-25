Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,69% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 977,98 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,03% и равнялся 1 677,7 пункта.

Российские акции вновь попробуют слабо подрасти, считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Сегодня с утра внешний фон позитивный: на треть процента растут американские фьючерсы, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, дороже 82 долларов за баррель стоит нефть», — комментирует эксперт.

Причем нефть, уточняет он, не боится ни роста заболеваемости коронавирусом в Европе, ни высвобождения стратегических резервов ряда стран, что на непродолжительное время может ослабить спрос. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что ОПЕК+ на следующей неделе оставит планы повышения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки неизменными. Таким образом, нефть будет стремиться удержаться в коридоре 80—86 долларов за баррель, полагает аналитик.

«Именно со стороны дорогой нефти в рублях можно ждать поддержки для рубля и акций нефтянки. Сейчас акции сектора выглядят недооцененными. Но на сильный их рост рассчитывать не стоит, наоборот, ожидаемый отскок мы пока по-прежнему рекомендуем использовать для сокращения лонгов», — прогнозирует Антонов.



Не может преодолеть отметку 1 800 долларов за унцию золото. «Во многом, — поясняет эксперт, — этому мешает растущий к корзине валют доллар. Сегодня с утра индекс доллара показывает попытку снижения; если этот тренд продолжится, то котировки золота попробуют закрепиться выше 1 800. Акции золотодобытчиков рекомендуем держать в портфелях».

Аналитик напоминает, что во второй половине дня активность торгов будет падать: сегодня в США — День благодарения и фондовые площадки работать не будут, а торги фьючерсами завершатся в 21:00 мск.