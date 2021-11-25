Страховая компания «Паритет-СК» объявила о своем намерении передать страховой портфель по двум видам страхования компании «Пари». Соответствующее уведомление компании «Паритет-СК» опубликовано на сайте Банка России.

В сообщении указано, что страховой портфель будет передан по следующим видам страхования: обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

«Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом страховщика по причине добровольного отказа ООО СК «Паритет-СК» от обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», — поясняется в сообщении.



Кредиторы (страхователи и выгодоприобретатели) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе портфеля, могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления в письменной форме дать свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.

