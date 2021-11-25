Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести ограничения на совершение сделок экономической концентрации финансовыми организациями в отношении других финансовых организаций, действующих на том же товарном рынке, активы которых превышают значения, установленные правительством РФ. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков.



«Ведомство будет выносить на обсуждение пороговое значение, механизм останется прежним, он будет определяться правительством по совокупным активам, а не по одному из участников сделок экономической концентрации», — пояснил заместитель руководителя ФАС.



В настоящее время порог активов, при превышении которого ряд сделок банков подпадает под антимонопольный контроль, составляет 29 млрд рублей.

Андрей Кашеваров сообщил, что крупные организации могут приобретать любые банки, которые не имеют активов в 29 млрд рублей, без согласия ФАС, в отличие от товарного рынка здесь активы не суммируются.

Ведомство предлагает унифицировать контроль за экономической концентрацией по аналогии с товарным рынком и считать суммарные активы.