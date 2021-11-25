Рынок аудиторов рискует остаться без кадров из-за недостаточного притока новых специалистов, пишет «Коммерсант» . Чтобы решить проблему, профильная саморегулируемая организация (СРО) Ассоциация аудиторов «Содружество» (ААС) предлагает выдавать аттестаты экзаменуемым на каждом этапе обучения, чтобы повысить мотивацию приходящих в профессию.

В СРО «Ассоциация аудиторов «Содружество» рассказали, что аудиторский рынок испытывает нехватку кадров, потому что специалисты уходят с него в связи с выходом на пенсию, а приток новых кадров слабый. Не все претенденты готовы сдать квалификационный экзамен в три этапа, еще меньшее число будущих аудиторов справляется с проверкой знаний, пояснили там.

По данным Единой аттестационной комиссии (ЕАК) на рынке аудита, в 2021 году первый этап успешно сдали 54% экзаменуемых, а со вторым этапом справилось только 36% участвующих в тестировании. В целом, согласно статистике, представленной на сайте СРО, за 20 лет количество аудиторов сократилось с 40 тыс. до 17,1 тыс. Вопрос о нехватке аудиторских кадров ААС собирается поднять 7 декабря на специальном совещании с Минфином.

В Госдуму внесли законопроект об освобождении непубличных акционерных обществ от аудита В Госдуму внесен законопроект правительства об освобождении непубличных акционерных обществ от обязанности ежегодного аудита, пишет «Коммерсант». Это требование появилось в результате реформы АО еще в 2014 году, а отказ от него объясняется отсутствием такой необходимости для компаний, не привлекающих массовых инвесторов, при наличии бесполезных издержек.

Бороться с кадровым голодом «Содружество» намерено, изменив порядок аттестации. Согласно предложению ААС, экзаменуемого нужно наделять полномочиями помощника аудитора при сдаче первого этапа экзамена, а при сдаче второго — ассистента аудитора. При сдаче третьего этапа экзаменуемый будет считаться полноценным аудитором, как и было ранее.

Участники рынка признают проблему нехватки кадров. Так, управляющий партнер департамента аудита компании «Делойт» в СНГ Игорь Токарев отметил, что с момента изменения формата экзамена в 2020 году до настоящего времени не было выпущено ни одного полностью аттестованного аудитора. Управляющий партнер FinExpertiza Нина Козлова добавила, что проблема кадрового голода касается всех категорий привлекаемых для аудита специалистов. Партнер КПМГ Антон Усов также отметил большую текучесть кадров на рынке.

При этом замгендиректора по персоналу «Юникона» (глобальный альянс BDO) Светлана Карпухина считает, что тенденция сокращения количества аудиторов на рынке продлится еще минимум три года. Она отметила, что возрастает потребность не просто в количестве, а в качестве аудиторов. Глава профсоюза «АБ и ФР» Леонид Блинков уверен, что кадровый голод на аудиторском рынке может продлиться около семи лет и рынок рискует остаться с 5 тыс. аудиторов. По его словам, все это может привести к подорожанию услуг на рынке аудиторов.