По итогам 2021 года рынок страхования жизни вырастет на 21% по сравнению с 2020-м . Его объем достигнет 521 млрд рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». По прогнозу аналитиков, волатильность 2020 года на рынке страхования жизни сменилась активным ростом в 2021-м: драйверами выступают страхование жизни заемщиков потребительских кредитов и ипотечное страхование.

По оценкам агентства, страхование заемщиков составит 135 млрд рублей (плюс 40%), ИСЖ — 220 млрд рублей (плюс 20%), НСЖ — 160 млрд рублей (плюс 10%). Динамика рынка страхования жизни в 2022 году будет в значительной степени определяться изменениями в регулировании продаж ИСЖ и НСЖ, отмечают аналитики. По их прогнозу, в отсутствие серьезных экономических шоков и потрясений, а также резких регуляторных изменений рынок страхования жизни в 2022 году вырастет примерно на 13%, до 590 млрд рублей. Как ожидается, рост страхования жизни заемщиков вслед за розничным кредитованием замедлится до 15%, объем сегмента составит 155 млрд рублей. НСЖ и ИСЖ будут расти умеренными темпами на уровне 15% и 10% соответственно, полагают эксперты.

Как отмечается в исследовании, в 2021 году рынок страхования жизни активно растет после турбулентного 2020-го. По итогам девяти месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы прироста премий, по оценкам агентства, составили 27%, объем собранных взносов — 380 млрд рублей. «В абсолютном выражении рынок прибавил 80 млрд рублей, где порядка 43% абсолютного прироста было обеспечено страхованием жизни заемщиков. В целом позитивная динамика премий отмечается во всех сегментах страхования жизни», — пишут аналитики.

Потребительское кредитование и ипотека стали драйверами роста страхового рынка в 2021 году. Невысокие банковские ставки, а также действие различных программ льготной ипотеки способствовали активному росту страхования жизни заемщиков. В абсолютном выражении сегмент прибавил почти 35 млрд рублей премии за девять месяцев 2021 года по сравнению с девятью месяцами 2020-го и преодолел отметку в 100 млрд рублей. Как замечают аналитики, локомотивом выступило страхование жизни заемщиков потребительских кредитов, темпы прироста премий по которому составили почти 60%.

ИСЖ и НСЖ сравнялись по темпам прироста, говорится в обзоре. В прошлом году в результате смещения тенденции в сторону продаж НСЖ, сходного по характеристикам с ИСЖ, наблюдался рост доли НСЖ с единовременным взносом на фоне сокращения доли ИСЖ. По итогам девяти месяцев текущего года аналитики наблюдают частичное восстановление доли ИСЖ в структуре совокупных премий по НСЖ и ИСЖ.

Концентрация рынка страхования жизни по итогам трех кварталов снова выросла. По оценкам «Эксперт РА», 89% премий по страхованию жизни (плюс 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) концентрируется в руках топ-10 страховщиков жизни, 78% (плюс 2 п. п.) приходится на топ-5. Наибольший рост концентрации (плюс 6 п. п. по топ-10) наблюдается в сегменте страхования жизни заемщиков. Такую динамику в агентстве связывают со значительным приростом премий по страхованию жизни по ипотеке и потребкредитованию у ряда компаний.