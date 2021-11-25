Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Стройкомплекс» не перейдет в ближайшее время в собственность группы «Русские фонды», пишет «Коммерсант» , уточняя, что сделка откладывается из-за смерти единственного акционера НПФ Александра Воронина. Вступление в наследство длится как минимум полгода, и за это время на фонд могут появиться другие претенденты, в том числе те, кто рассматривал покупку «Стройкомплекса» раньше.

«Это произошло прямо накануне закрытия сделки по продаже НПФ инвестиционной группе «Русские фонды», — утверждает один из собеседников. По его словам, группа сохраняет заинтересованность в активе, к тому же за «Стройкомплекс» был внесен задаток.

Инвестгруппа «Русские фонды» купила свой первый НПФ, который работает с пенсионными накоплениями, в этом году. Им стал оренбургский фонд «Доверие». Кроме того, в группу входит «Внешэкономфонд», а также купленный в этом году у холдинга «ЭсЭфАй» (в прошлом — «Сафмар финансовые инвестиции») Саида Гуцериева «Моспромстрой-Фонд» (в конце октября переименован в «Стройпром-Фонд»). Аккумулированные пенсионным дивизионом группы средства по ОПС составляют 7,7 млрд рублей, по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) — 5,8 млрд рублей.

В конце сентября ФАС согласовала продажу НПФ «Стройкомплекс» компании «Ладья Ривер», входящей в «Русские фонды». «Сделка затягивается до вступления в права наследников Александра Воронина. Таким образом, закрытие ее возможно только через полгода», — отметил один из собеседников.

По словам другого источника, инвестгруппа уже провела переговоры с Владимиром Ворониным, на которой подтвердила желание купить НПФ, а бенефициар — намерение продать актив. Ранее собеседники говорили, что цена сделки обговаривалась в районе 10% от активов «Стройкомплекса». Еще один источник утверждает, что прежние претенденты на актив, в частности Россельхозбанк, уже «активизировались» и начали новый раунд общения с продавцом.