Международная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита во всем мире ACCA запустила «Карьерный навигатор» для профессиональных финансистов. Цель онлайн-ресурса — помочь специалистам продвинуться по карьерной лестнице, используя доступ к различным возможностями трудоустройства в индустрии.

«Инструмент помогает определить, какие навыки требуются на каждом уровне, чтобы составить собственную карту развития карьеры. Если не хватает подготовки, онлайн-ресурс подскажет курсы профессионального развития, чтобы повысить уровень знаний. Для этого ACCA проанализировала более 120 позиций в сфере международных финансов», — говорится в релизе компании.

«Карьерный навигатор» предлагает актуальные вакансии на сайте ACCA Careers, соответствующие карьерным амбициям и опыту кандидата. Например, на платформе представлено более 500 вакансий различных уровней в отрасли финансов в России. По данным ACCA Careers, за последний год в мире больше всего вакансий было открыто в Индии, Пакистане, Малайзии, Великобритании и ОАЭ.