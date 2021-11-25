Министерство финансов РФ связывает появление цифрового рубля со значительными изменениями в банковской сфере, которые могут открыть новые возможности для банков, считает глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе выступления на VII Банковской юридической конференции.

«Мы видим, что с появлением цифрового рубля, конечно, будут большие изменения. Пока до конца всем непонятно, как это будет происходить. Но в какой-то степени это будет замена текущих наличных денег. И конечно, для банковской сферы это будет и вызов, и возможность», — сказал он.

Согласно стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и Минфином, запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Банком России, — станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор не спешит с внедрением цифрового рубля, его тестирование может продлиться около года.