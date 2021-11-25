Покупки в рассрочку от платежного сервиса VK Pay и его партнера Хоум Кредит Банка с 25 ноября можно совершать офлайн, сообщает пресс-служба сервиса.



В компании уточняют, что рассрочка появилась в прошлом году, но до сегодняшнего дня она распространялась только на онлайн-шопинг: внутри «ВКонтакте», в мини-приложении AliExpress в соцсети и в интернет-магазинах партнеров сервиса. Теперь пользователи VK Pay могут покупать в рассрочку любые товары и услуги как онлайн, так и офлайн в партнерской сети: «Связной», «Л'Этуаль», Kari», «Технопарк» и других.

«Рассрочка — это уникальный инструмент, который расширяет возможности клиентов и позволяет покупать больше без лишней нагрузки на бюджет. Технологии Хоум Кредит Банка позволили успешно интегрировать ее в систему VK Pay для оплаты покупок у онлайн-партнеров сервиса, а теперь и в офлайне. Больше не нужно оформлять разные лимиты и несколько карт с кэшбэком: все операции можно сделать с одной карты и получить максимум преимуществ от ее использования», — комментирует директор по развитию совместных проектов Хоум Кредит Банка Кирилл Жулимов.



Чтобы рассрочка стала доступна офлайн, нужно оформить ее и привязать баланс к карте VK Pay. Сделать это можно в мини-приложении сервиса «ВКонтакте».

В релизе отмечается, что рассрочку от VK Pay и Хоум Кредит Банка, а также МКК «Купи не копи», могут оформить совершеннолетние россияне онлайн за несколько минут. Максимально доступный лимит — до 300 тыс. рублей. Период рассрочки — от четырех до 14 месяцев. Перечень покупок не ограничен: приобрести можно любые товары или услуги независимо от их стоимости.

«Рассрочка популярна среди клиентов сервиса. Если сравнивать итоги первого и третьего кварталов этого года, количество тех, кто ей пользуется, выросло в 3,5 раза, а размер среднего чека удвоился, — говорит директор по развитию бизнеса VK Pay Максим Попов. — Привязка баланса рассрочки к карте сервиса упрощает процесс покупок, расширяет список магазинов и дает больше возможностей для выгодного шопинга».