ЦБ установил официальные курсы валют на 26 ноября.
Курс доллара повысился на 22,78 копейки, составив 74,6004 рубля (74,3726 рубля на 25 ноября). Курс евро увеличился на 3,99 копейки, до 83,6793 рубля (83,6394 рубля на 25 ноября).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,66 рубля (минус 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,79 рубля (минус 15 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,49—74,93 рубля за доллар и 83,56—83,95 рубля за евро.