Райффайзенбанк начинает обновление сети отделений и планирует завершить его до конца 2025 года. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, офисы нового формата станут воплощением компетентности, простоты и четкости как основных принципов клиентского сервиса.



В отделении нового формата Райффайзенбанка выделены три блока: зона самообслуживания и быстрых операций, зона частных консультаций и функциональная зона отдыха. Как рассказали в банке, в каждой из них особое внимание уделено приватности и комфорту. Так, банкоматы, как и рабочие места, изолированы друг от друга, чтобы оберегать личное пространство клиентов во время решения их финансовых задач. Кроме того, офис предлагает несколько форматов мест для отдыха и консультаций, включая огороженные места с софами, круглые столы с мягкими креслами и переговорные комнаты, которые при желании можно сделать еще более приватными.

Для посетителей с детьми предусмотрена детская зона.



«Ключевым отличием офисов Райффайзенбанка от отделений других игроков рынка по-прежнему является выделенное пространство для отдыха сотрудников, в котором они могут отдохнуть, подготовиться к работе с клиентами и чувствовать себя комфортно даже в самый напряженный рабочий день», — говорится в релизе.



Первыми Райффайзенбанк «реформатировал» офисы в Санкт-Петербурге на проспекте Чернышевского и в Москве на углу Банковского переулка и Мясницкой улицы и на Ленинградском шоссе.