Держатели карт Visa только 25 ноября могут воспользоваться специальной распродажей «Аэрофлота», говорится в сообщении авиакомпании. Специальные цены на авиабилеты можно приобрести эксклюзивно при оплате картами Visa при переходе к покупке со страницы акции .

Чтобы воспользоваться предложением необходимо:



в течение 25 ноября перейти на сайт Visa;

ознакомиться с условиями получения скидки;

нажать кнопку «к покупке билетов»;

выбрать подходящий авиабилет и оплатить его картой Visa.

Купить билет по специальной цене можно 25 ноября до 23:59 мск при оплате картой Visa. Таксы и сборы включены.

Периоды перевозки:

1 декабря — 24 декабря 2021 года;

11 января — 25 апреля 2022 года.

Направления, участвующие в акции:

между Москвой и пунктами РФ;

между Санкт-Петербургом и пунктами РФ;

между Красноярском и пунктами РФ;

между пунктами РФ.

Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами РФ через Москву / Санкт-Петербург / Красноярск.