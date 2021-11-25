Держатели карт Visa только 25 ноября могут воспользоваться специальной распродажей «Аэрофлота», говорится в сообщении авиакомпании. Специальные цены на авиабилеты можно приобрести эксклюзивно при оплате картами Visa при переходе к покупке со страницы
Чтобы воспользоваться предложением необходимо:
- в течение 25 ноября перейти на сайт Visa;
- ознакомиться с условиями получения скидки;
- нажать кнопку «к покупке билетов»;
- выбрать подходящий авиабилет и оплатить его картой Visa.
Купить билет по специальной цене можно 25 ноября до 23:59 мск при оплате картой Visa. Таксы и сборы включены.
Периоды перевозки:
- 1 декабря — 24 декабря 2021 года;
- 11 января — 25 апреля 2022 года.
Направления, участвующие в акции:
- между Москвой и пунктами РФ;
- между Санкт-Петербургом и пунктами РФ;
- между Красноярском и пунктами РФ;
- между пунктами РФ.
Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами РФ через Москву / Санкт-Петербург / Красноярск.
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