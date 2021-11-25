Держатели карт Visa только 25 ноября могут воспользоваться специальной распродажей «Аэрофлота», говорится в сообщении авиакомпании. Специальные цены на авиабилеты можно приобрести эксклюзивно при оплате картами Visa при переходе к покупке со страницы акции.

Чтобы воспользоваться предложением необходимо:

  • в течение 25 ноября перейти на сайт Visa;
  • ознакомиться с условиями получения скидки;
  • нажать кнопку «к покупке билетов»;
  • выбрать подходящий авиабилет и оплатить его картой Visa.

Купить билет по специальной цене можно 25 ноября до 23:59 мск при оплате картой Visa. Таксы и сборы включены.

Периоды перевозки:

  • 1 декабря — 24 декабря 2021 года;
  • 11 января — 25 апреля 2022 года.

Направления, участвующие в акции:

  • между Москвой и пунктами РФ;
  • между Санкт-Петербургом и пунктами РФ;
  • между Красноярском и пунктами РФ;
  • между пунктами РФ.

Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами РФ через Москву / Санкт-Петербург / Красноярск.

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