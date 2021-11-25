Банк «Уралсиб» запустил акцию «Черная пятница» с кэшбэком в 5% по кредитным картам. Чтобы стать ее участником, нужно оформить кредитную карту с кэшбэком на сайте банка в период с 25 по 30 ноября (карту можно получить с курьером на следующий день после оформления) и совершать по ней покупки с 1 по 31 декабря 2021 года.

Как уточняется в сообщении банка, кэшбэк в 5% за все покупки в декабре будет начислен на бонусный счет с 10 по 14 января 2022 года. Максимальная сумма начисления кэшбэка — 10 тыс. рублей.



После окончания акции по карте будут действовать обычные условия программы «Уралсиб Бонус» с кэшбэком до 3%.