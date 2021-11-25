«ДОМ.РФ» совместно с крупнейшими банками и регионами разработал Единую ипотечную программу, которая будет действовать на территории всей страны и объединит федеральные и региональные меры поддержки. Об этом на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека заявил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

«Сейчас в России действует более 280 региональных программ льготной ипотеки, которые реализуются по разным принципам и правилам. Мы разработали единый стандарт сопровождения мер господдержки в жилищной сфере, который повысит их эффективность и адресность. Эта работа также нацелена на расширение пула банков — участников таких программ», — отметил он.

Этот стандарт лег в основу разработанной «ДОМ.РФ» единой ипотечной программы. Предполагается, что она будет действовать на территории всей страны и позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ. Инструментом технической реализации программы является единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), а оператором программы выступит «ДОМ.РФ».

«ДОМ.РФ» уже подписал соглашения о сотрудничестве в этом направлении с Ростовской, Архангельской и Белгородской областями. Сейчас также ведутся переговоры с целым рядом регионов, в том числе Мурманской, Иркутской областями, Республиками Алтай и Тыва. В дальнейшем программу планируется распространить по всей стране.

В настоящее время «ДОМ.РФ» выступает оператором крупнейших федеральных программ в жилищной сфере, среди которых «Семейная», «Льготная», «Дальневосточная» ипотека», а также программа господдержки многодетных семей. С их помощью уже более 1 млн российских семей улучшили жилищные условия или существенно снизили платежную нагрузку по ипотечным кредитам.

«ДОМ.РФ» также ведет работу по повышению доступности государственных услуг в жилищной сфере для граждан. В сентябре 2021 года Институт развития совместно с Минцифры России и другими заинтересованными ведомствами подготовил план мероприятий, которым, в частности, предусмотрен переход к автоматическому предоставлению социальных выплат и льгот по факту возникновения жизненной ситуации. Также планируется создать механизм информирования граждан о доступных им программах поддержки и социальных сервисах, а уведомления будут приходить адресно и формироваться по индивидуальному принципу.