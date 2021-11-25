Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне «BBВ+» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости на уровне «а».

Как поясняет агентство, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЕАБР «BBB+» по-прежнему основан на его кредитоспособности на самостоятельной основе, обусловлен оценкой агентства финансовой устойчивости банка, которая не изменилась и находится на уровне «a» (более низкая из оценок ликвидности и финансовой устойчивости банка).

Как отметили аналитики агентства, ликвидность у банка по-прежнему оценивается на уровне «aa-». Оценка агентством деловой среды как высокорисковой обусловливает отрицательную корректировку на два уровня вниз относительно оценки агентством финансовой устойчивости банка, что дает уровень «bbb+».

«С момента последнего пересмотра рейтинга у ЕАБР произошло два существенных события, релевантных для рейтинга. Первое — в июле 2021 года, когда совет банка утвердил новую стратегию на 2022—2026 годы, которая определяет предполагаемую траекторию роста банка в среднесрочной перспективе с совокупным объемом инвестиций свыше 10 млрд долларов в следующие пять лет… Вторым существенным событием у ЕАБР является усовершенствование в области управления рисками, в первую очередь за счет принятия банком международно признанной рейтинговой шкалы, которую ЕАБР теперь использует для оценки кредитного риска по своим инвестиционным и казначейским операциям», — отметили в Fitch.

Fitch оценивает капитализацию ЕАБР как соответствующую «отличному уровню» и рассматривает ее в качестве ключевого позитивного рейтингового фактора, что не изменилось относительно предыдущего года. «Мы по-прежнему ожидаем, что показатель отношения капитала к активам будет превышать пороговое значение для оценки «отличный уровень» в 25% в течение трехлетнего прогнозного периода, заканчивающегося в 2023 году. По состоянию на конец 2020 года отношение капитала к активам составляло около 34%, и мы ожидаем, что этот показатель немного снизится в среднесрочной перспективе до 30—32%», — уточнили аналитики.

Неработающие кредиты, согласно отчетности банка, оставались на низком уровне в 1,1% в 2020 году (1,3% в 2019-м). Вместе с тем кредиты, определяемые как кредиты третьей стадии согласно МСФО 9, что ближе к используемому агентством определению неработающих кредитов, находились на более высоком уровне — около 5% от существующих кредитов на конец 2020 года, хотя это также представляло собой существенное снижение по сравнению с уровнями 2018-го (около 16%).

Согласно заключению агентства, ликвидность остается позитивным рейтинговым фактором для ЕАБР при оценке профиля ликвидности «aa-», отражающей оценку запаса ликвидности «отличный уровень», качества активов «умеренный уровень» и доступа на рынки капитала «умеренный уровень», все они не изменились с момента последнего пересмотра рейтингов. Источники долгосрочного фондирования ЕАБР включают еврооблигации, локальные облигации в российских рублях и казахстанских тенге и кредиты, предоставленные в рамках «связанного» финансирования, при этом банк проводит эмиссии в различных валютах в зависимости от спроса со стороны инвесторов.