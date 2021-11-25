Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,69 рубля, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 83,72 рубля (минус 22 копейки).



В ходе торгов было проведено 29,9 тыс. сделок с долларом на 1,8 млрд долларов и 3,8 тыс. сделок с евро на 275 млн евро. Курсовые диапазоны с начала торгов составили 74,49—74,93 рубля за доллар и 83,56—83,95 рубля за евро.

«Курс рубля продолжил укрепление на нейтральном внешнем фоне, низкой рыночной волатильности и стабилизации цен на нефть. Геополитический фактор потерял остроту и именно сейчас не беспокоит рынки капитала, что положительно сказывается на траектории движения рубля», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

